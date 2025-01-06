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2025 Dakar Rallisi'nde İkinci Etap Sonuçları: Yazeed Al Rajhi ve Daniel Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi'nin ikinci etabında Yazeed Al Rajhi ve Daniel Sanders birinci oldu. Yarışmanın heyecanı sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:15
2025 Dakar Rallisi'nde İkinci Etap Sonuçları: Yazeed Al Rajhi ve Daniel Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi'nde İkinci Etapta Kazananlar Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nin iki gün süren ikinci etabı, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi ve motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders tarafından kazanıldı. Rallinin 47. edisyonu, Suudi Arabistan'da, Bişa kentindeki 967 kilometrelik maraton etabında gerçekleştirildi.

Otomobil Kategorisinde Al Rajhi Önde

Otomobil sınıfında Overdrive ekibinden Yazeed Al Rajhi, 10 saat 56 dakika 54 saniyelik süreyle birinciliği elde etti. Güney Afrikalı pilot Henk Lategan (Toyota Gazoo), 4 dakika 16 saniye farkla ikinci sırada yer alırken, 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu olan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ise 6 dakika 29 saniyeyle üçüncü oldu. Genel klasmanda Lategan, 15 saat 40 dakika 30 saniyelik derecesiyle Al Rajhi'nin 4 dakika 45 saniye önünde ilk sırada bulunmaktadır.

Motosiklet Sınıfında Sanders Fırtınası

Motosiklet kategorisinde, Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 11 saat 12 dakika 13 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak dördüncü galibiyetine ulaştı.22nci etaptan itibaren tüm etapları kazanan Sanders, 6 dakika 45 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 7 dakika 37 saniye geriden gelen ABD'li Skyler Howes (Monster Energy Honda) ile yarışını sürdürdü. Genel klasmanda Sanders, 16 saat 10 dakika 31 saniye süresiyle Howes'un 12 dakika 36 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin Sıradaki Etabı

Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Bişa ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 495 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde sona erecek.

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