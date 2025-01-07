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2025 Dakar Rallisi'nde Üçüncü Etap Kazananları Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabında Saood Variawa otomobillerde, Lorenzo Santolino motosikletlerde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:23
2025 Dakar Rallisi'nde Üçüncü Etap Kazananları Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi Üçüncü Etabı Sonuçlandı

2025 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Suudi Arabistan'da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Saood Variawa ve motosiklet sınıfında İspanyol Lorenzo Santolino zaferle ayrıldı.

Otomobil Kategorisi

Bişa ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 327 kilometrelik kısaltılmış parkurda gerçekleştirilen etapta, Saood Variawa toplamda 3 saat 16 dakika 52 saniyelik süreyle birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Variawa'nın ardından, Fransız Guerlain Chicherit (X-Raid) 33 saniye farkla ikinci, ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo) ise 1 dakika 48 saniye geride kalarak üçüncü sırayı aldı.

Genel klasmanda, Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 19 saat 4 dakika 53 saniyelik derecesiyle efsanevi şampiyon Nasser Al-Attiyah'ı (Dacia Sandriders) 7 dakika 17 saniye farkla geride bıraktı.

Motosiklet Kategorisi

Sherco ekibinden Lorenzo Santolino, motosiklet kategorisinde 3 saat 44 dakika 34 saniyelik süresiyle ilk sırayı elde etti. Santolino'yu, 4 dakika 1 saniye farkla ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 4 dakika 10 saniye geriden gelen bir diğer Amerikalı Skyler Howes (Monster Energy Honda) izledi.

Genel klasmanda ise Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), 20 saat 9 dakika 54 saniyelik süresiyle Howes'un 1 dakika 57 saniye önünde liderliğini sürdürdü.

Bir Sonraki Etap

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Al Henakiyah ile Alula kentleri arasında yer alan 415 kilometrelik parkurda yarın gerçekleştirilecek. Bu göz alıcı macera, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde sona erecek.

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