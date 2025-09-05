2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başladı

IOC onaylı organizasyon M&S Bank Arena'da devam ediyor

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de başladı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre turnuva, Liverpool kentindeki M&S Bank Arena ev sahipliğinde yapılıyor ve hem kadın hem erkek sporcuların çeşitli kilolardaki karşılaşmalarına sahne oluyor.

Kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, Polonyalı rakibi Oliwia Toborek'i mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Erkekler kategorisinde ise Mehmethan Çınar 60 kiloda Çinli rakibi Jiasheng Xu'yu, Emrah Yaşar ise 90 kiloda Kübalı rakibi Williams Vaillant'ı yenerek bir üst tura çıktı.

Diğer bir Türkiye temsilcisi Kaan Aykutsun, erkekler 80 kiloda Kırgızistan'dan Omurbek Bekzhigit'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Organizasyonda bugün ringe çıkacak isimler arasında Samet Gümüş (50 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo) ve Mücahit İlyas (+90 kilo) bulunuyor.