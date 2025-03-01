Serebral Palsili Milli Tekvandocu Fahrettin Karabağ, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Serebral palsi hastası tekvandocu Fahrettin Karabağ, Türkiye Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu, Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:19
Serebral Palsili Milli Tekvandocu Fahrettin Karabağ, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Serebral Palsili Milli Tekvandocu Fahrettin Karabağ, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Sakarya'da yaşayan ve serebral palsi hastası olan milli sporcu Fahrettin Karabağ, son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda elde ettiği birincilikle göz dolduruyor. Başarılı sporcu, Estonya'da 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Para Poomsae Şampiyonası’nda aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

2018 yılında tekvandoya başlamasının ardından dünya üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde eden Fahrettin, Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın poomsae kategorisinde altın madalya kazandı. Sporcu, şampiyonluklarını büyütmek için Avrupa'da zirveye çıkmayı amaçlıyor.

Motivasyon ve Azim

Fahrettin Karabağ, AA muhabirine verdiği röportajda, tekvandoya başladığı günden bu yana kendini daha mutlu hissettiğini belirtti. “Bu sporu azimle yapıyorum. Başarılı olmak gurur verici. İstiklal Marşı'nı okutmak ve bayrağı dalgalandırmak benim için çok önemli,” diyen Fahrettin, başarılarının ardındaki motivasyon ve azmin önemine dikkat çekti.

Şampiyonaya Hazırlıklar Sürüyor

Fahrettin, Antalyadaki turnuvanın ardından yeni hedefi olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. “Avrupa şampiyonu olmayı ve sonrasında olimpiyatlarda birincilik hedefliyorum,” şeklinde konuşan genç sporcu, özel sporculara da “Vazgeçmeyecekler, azmetmeliler,” tavsiyesinde bulundu.

Antrenör Cemil Saydam'ın Destekleriyle İlerliyorlar

Antrenör Cemil Saydam, 35 yıllık deneyimiyle Fahrettin’in başarısında önemli bir rol oynuyor. Saydam, “Bütün enerjimizle şampiyonaya katılacağız,” diyerek, hazırlık sürecinin hızla devam ettiğini belirtti. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na destekleri için teşekkür eden Saydam, özel sporcularla birlikte çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Serebral palsi hastası milli sporcu Fahrettin Karabağ, son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık...

Serebral palsi hastası milli sporcu Fahrettin Karabağ, son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2025) birinci olarak elde ettiği başarıyı, Estonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda tekrarlamak istiyor. Fahrettin Karabağ, şampiyonaya yönelik çalışmalarını antrenör Cemil Saydam eşliğinde Adapazarı ilçesindeki Maltepe Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Serebral palsi hastası milli sporcu Fahrettin Karabağ, son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık...

Serebral palsi hastası milli sporcu Fahrettin Karabağ, son katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2025) birinci olarak elde ettiği başarıyı, Estonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda tekrarlamak istiyor. Fahrettin Karabağ, şampiyonaya yönelik çalışmalarını antrenör Cemil Saydam eşliğinde Adapazarı ilçesindeki Maltepe Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

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