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Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 23:04
Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirildi ve milli güreşçilerimiz göz doldurdu. Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, şampiyonada gümüş madalya ile döndü.

Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach ile karşı karşıya geldi. Maçta elenen Evin, minderden mağlup ayrılırken, geçen yıl da ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2022'de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Evin, bu yıl da gümüş madalya kazandı.

59 kilo finalinde ise Bediha Gün, bağımsız sporcu Anastasiia Sidelnikova ile mücadele etti ve bu karşılaşmayı kaybederek Avrupa ikinciliği elde etti. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında 4 bronz madalya kazanmış olan Bediha, bu performansıyla da dikkat çekti.

Ayrıca, milli güreşçi Tuba Demir, 55 kilo bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e kaybederek madalya şansını yitirmiş oldu.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz...

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya aldı.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz...

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya aldı.

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