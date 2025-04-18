Keçiörengücü'nde Play-Off Umutları Yükseliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, kalan 4 maçlarındaki başarıyla play-off'ta mücadele etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ligde 51 puana ulaşan başkent ekibi, play-off potasında bulunuyor.

Başarılı Seri Galibiyetler

Ağçay, kulübe katılmasının ardından çıktıkları 3 maçı da kazanarak önemli bir ivme kazandıklarını vurguladı. Tesisler ve altyapı açısından güçlü bir konumda bulunduklarını belirten Ağçay, "Bu kulüp, imkanlarıyla futbolculara ve teknik ekibe her şeyi sunuyor. Galibiyetlerimiz hem camiaya hem de oyunculara moral oldu" dedi.

Odak Ümraniyespor Maçında

Ağçay, hedeflerinin ilk olarak 20 Nisan'daki Central Hospital Ümraniyespor maçı olduğunu açıkladı. "Ümraniyespor, çok değerli bir takımdır. İkimizin de hedefleri play-off olduğu için bu maçta kazanmayı istiyoruz" diye ekledi.

Oyuncuların Psikolojisi ve Motivasyon

Futbolcuların moral durumunun iyi olduğunu kaydeden Ağçay, "Üç maçlık galibiyet serimiz, öz güveni artırdı. Oyuncular, tecrübeli kaptanlarıyla birlikte bu enerjiyi sahaya yansıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefler ve Potansiyeller

Ağçay, Süper Lig hedeflerinin olduğunu ve bu sezon başarı elde edebilirlerse bunun kendileri için büyük bir fırsat olacağını vurguladı. Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydin'in büyük takımlara transfer olmasını hatırlatan Ağçay, takımda potansiyelli oyuncuların bulunduğunu dile getirdi.

Keçiörengücü, Türk futbolunda kalıcı ve potansiyeli yüksek bir kulüp olarak dikkat çekiyor. Ağçay, altyapıdan gelecek oyuncuları da değerlendirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, bu süreçte takım adları ve projelerin önemine değindi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.