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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kaleciler ve Hakemler için Yenilikler

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilere yönelik yeni kural ve hakemlerin vücut kamerası kullanacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:23
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kaleciler ve Hakemler için Yenilikler

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Önemli Yenilikler!

ABD'de 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, kalecilerin zaman geçirmesi konusundaki kurallarda önemli değişiklikler yapılacak ve hakemler, maçlar sırasında vücut kamerası (bodycam) kullanacak.

Kaleciler için Yeni Kural

FIFA'nın resmi açıklamasına göre, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Mart 2025'te oyun kurallarında bazı değişiklikler onayladı. Buna göre, kaleciler topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Aksi takdirde, rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Geçmişte uygulanan kurala göre, 6 saniye kuralı çoğunlukla uygulanmıyordu.

Vücut Kamerası ile Yeni Bir Perspektif

Turnuvada görev alacak hakemler, vücut kameraları sayesinde maçları daha farklı bir şekilde deneyimleyecek. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, "Hakemin ne gördüğünü görme fırsatı sunmak, izleyicilere yeni bir deneyim kazandıracak" şeklinde görüş belirtti. Böylece hakemlerin karar verme süreçleri daha şeffaf bir hale gelecek.

Bu yeniliklerin, futbol dünyasında heyecan verici bir döneme öncülük etmesi bekleniyor!

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