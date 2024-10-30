2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi İstanbul'da Başlıyor

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Duyurusu

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek müsabakalar için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Filenin Sultanları İstanbul'da Geliyor

Federasyon, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Geçen Yılın Anıları

Bir önceki yıl, organizasyonun ilk haftası Antalya'da gerçekleştirilmişti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen finallere katılmayı başarmasına rağmen, çeyrek finalde Polonya'ya karşı 3-2'lik bir skorla elenerek turnuvaya veda etmişti.