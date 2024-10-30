DOLAR
34,28 -0,06%
EURO
37,1 -0,02%
ALTIN
3.067 -0,33%
BITCOIN
2.459.300,08 0,83%

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi İstanbul'da Başlıyor

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin II. haftası 18-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:06
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi İstanbul'da Başlıyor

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Duyurusu

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek müsabakalar için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Filenin Sultanları İstanbul'da Geliyor

Federasyon, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Geçen Yılın Anıları

Bir önceki yıl, organizasyonun ilk haftası Antalya'da gerçekleştirilmişti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen finallere katılmayı başarmasına rağmen, çeyrek finalde Polonya'ya karşı 3-2'lik bir skorla elenerek turnuvaya veda etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Paralimpik Sporcuları 'Paris Zaferi' Gala Gecesinde Buluşacak
2
Türkiye At Yarışları Yurt Dışında Canlı Yayınlanacak
3
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi İstanbul'da Başlıyor
4
Sivasspor'un Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
5
TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u Mağlup Ederek 5. Haftaya Damgasını Vurdu
6
Boluspor'un Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor
7
Avrupa Şampiyonu Harun Algül, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor