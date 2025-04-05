2025 Karting Sezonu Kocaeli'de Fantastik Bir Başlangıç Yaptı

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2025 Sezonu Start Aldı

2025 yılına hızlı bir giriş yapan MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenen ilk ayak yarışlarıyla motorsporları tutkunlarını bir araya getirdi. Bu yıl Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından organize edilen etkinlik, 5 ayrı kategoride toplam 49 sporcunun mücadele ettiği heyecan dolu bir açılış oldu.

Yarışlar TOSFED Körfez Karting Pisti’nde Gerçekleşti

Sezonun ilk karting organizasyonu, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde eleme yarışlarıyla başladı. Bu yılki organizasyon, ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor ve yenilenen kurallar kapsamında eleme, yarı final ve final formatına sahiptir.

Ödül Töreni ve Gelecek Yarışlar

Yarışlar, yarın yapılacak olan yarı final ve final karşılaşmaları ile devam edecek. Tüm heyecanlı anların ardından, saat 15.30'da ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.