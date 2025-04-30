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2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. Ayağı Antalya'da Tamamlandı

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da gerçekleştirildi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor büyük başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:47
2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. Ayağı Antalya'da Tamamlandı

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası Antalya'da Düzenlendi

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayak yarışmaları Antalya'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği etkinlik, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün boyunca sürdü ve madalya müsabakalarıyla son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Yarışmalar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, takım sıralamasında 5 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak birinci oldu. Okçular Vakfı Spor Kulübü ise 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci sırayı elde etti.

Bireysel Müsabakalarda Şampiyonlar

Organizasyonda bireysel müsabakalarda altın madalya kazanan sporcular şu şekildedir:

  • Erkekler klasik yay açık: Sadık Savaş
  • Kadınlar klasik yay açık: Ayşe Nur Güney
  • Erkekler makaralı yay açık: Abdullah Yorulmaz
  • Kadınlar makaralı yay açık: Büşra Fatma Ün
  • Erkekler W1 açık: Yiğit Caner Aydın
  • Kadınlar W1 açık: Zeynep Sena Saran

Bu yıl düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Kupası, sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve rekabet ortamının artması açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Türkiye Okçuluk...

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Türkiye Okçuluk...

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

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