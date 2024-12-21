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2025 Salon Federasyon Kupası Samsun'da Gerçekleşecek

2025 Salon Federasyon Kupası, 20-24 Ocak'ta Samsun'da gerçekleştirilecek. Yarışmalar büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:12
2025 Salon Federasyon Kupası Samsun'da Gerçekleşecek

2025 Salon Federasyon Kupası Tarihleri Belirlendi

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenecek olan Salon Federasyon Kupası'nın tarihlerini açıkladı. Müsabakalar, 20-24 Ocak tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Müsabaka Detayları

Organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatları doğrultusunda mücadele edecekler.

Yarışmalar, klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenecek. Okçulukseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu kupa, spor dünyasında önemli bir yere sahip olacak.

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