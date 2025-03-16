2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Başarıyla Tamamlandı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da Gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konya Olimpik Veledromu'nda büyük bir heyecanla sona erdi. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan organizasyonda, toplamda 54 müsabakada 350'yi aşkın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Yarışmanın son gününde gerçekleştirilen erkekler madison yarışında İspanya altın, Hollanda gümüş ve Belçika ise bronz madalya kazandı. Kadınlar keirin yarışında ise Fransa'dan Mathilde Gros altın, Çekya'dan Veronika Jabornikova gümüş, Japonya'dan Mina Sato bronz madalya elde etti.

Erkekler sprint yarışında Büyük Britanya'dan Matthew Richardson altın, Harry Ledingham gümüş madalya kazanırken, Fransa'dan Raya Helal bronz madalyaya ulaştı. Kadınlar omnium yarışında ise Yeni Zelanda'dan Ally Maree Wollaston altın, Hollanda'dan Lisa van Belle gümüş, Rusya'dan Valeria Valgonen bronz madalya kazandı.

Ramazan Yılmaz Türkiye'yi Gururlandırdı

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, omnium yarışında finale kalarak, 4 branşta yarışma başarısını gösterdi. Bu başarı, Türkiye'nin pist bisikletindeki yeteneklerini gözler önüne serdi.

Ödül Töreni ile Kapanış

Büyük bir heyecanla devam eden etkinlik, dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu. 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, sporun birleştirici gücünü bir kez daha göstermiş oldu.