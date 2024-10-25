2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye - Ukrayna Maç Sonucu

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Play-Off Turu

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın ilk play-off turunda konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 sona eren bir maça imza attı.

Maçın İlk Yarısı

Maçın 11. dakikasında Ukrayna, gole yaklaşan ilk taraf oldu. Savunmanın arkasına sarkan Andrukhiv, kaleci Selda Akgöz ile karşı karşıya kaldı ancak Akgöz zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.

15. dakikada ay-yıldızlılar da öne geçme şansı yakaladı. Sol kanattan Melike Pekel’in ceza sahasına yaptığı ortada Busem Şeker, gelişine vuruş yapmasına karşın top az farkla dışarı çıktı.

Ukrayna 31. dakikada golü buldu. Andrukhiv, sağ kanattan kullandığı kornerle Apanaschenko'nun gol atmasına olanak sağladı ve ilk yarı Ukrayna'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarının Dönüm Noktaları

55. dakikada, milli takımımız gole bir adım daha yaklaştı. İlayda Civelek’in serbest vuruşunu Sejde Abrahamsson kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, ancak Ukrayna kalecisi Samson, zor bir pozisyonda topu kornere çeldi.

61. dakikada Türkiye, eşitliği sağladı. İlayda Civelek, topu arka direğe ortaladı ve Elif Keskin’in bekletmeden yaptığı vuruş, yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

Millilerin Mücadelesi

Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milliler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Rövanş Maçı Detayları

Türkiye ile Ukrayna arasındaki rövanş mücadelesi 29 Ekim tarihinde Moldova’nın başkenti Kişinev’deki Zimbru Stadı'nda gerçekleştirilecek. Milli takım, bu turu geçmesi halinde Belçika ile Yunanistan arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle 2. play-off turunda karşılaşacak.

Bu eşleşmenin galibi, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.