2025 Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da Gerçekleşti

2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programı dahilinde Antalya'da gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde beş gün boyunca devam etti.

Müsabakalar, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yapıldı. Bu yılki şampiyonada Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak zirveyi ele geçirdi.

Büyükler Kategorisinde Dereceye Girenler

Klasik Yay Erkek Takım

Altın: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker

Gümüş: Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

Klasik Yay Kadın Takım

Altın: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Erva Medine Sazak

Gümüş: Nisa Nur Göçen, Zeynep Ada Küçük, Azra Ünal

Bronz: Emsal Zeynep Olgun, Zeynep Azra Sezgin, Beril Beray Soydemir

Klasik Yay Karışık Takım

Altın: Fatma Maraşlı, Kutay Tek

Gümüş: Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Rüya Selan, Mete Gazoz

Klasik Yay Erkek

Altın: Harun Kırmızıtaş

Gümüş: Berkay Akkoyun

Bronz: Ulaş Berkim Tümer

Klasik Yay Kadın

Altın: Canse Duru Tarakçı

Gümüş: Elif Berra Gökkır

Bronz: Elif Dural

Makaralı Yay Erkek Takım

Altın: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin

Gümüş: Gökay Altınbaş, Alp Kayra Arslan, Eren Kırca

Bronz: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural, Ahmet Can Yolaç

Makaralı Yay Kadın Takım

Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel

Bronz: Zeynep Cebeci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz

Makaralı Yay Karışık Takım

Altın: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin

Gümüş: Burçin Kırpat, Eren Kırca

Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney

Makaralı Yay Erkek

Altın: Batuhan Akçaoğlu

Gümüş: Eren Kırca

Bronz: Yakup Yıldız

Makaralı Yay Kadın

Altın: Begüm Yuva

Gümüş: Yeşim Bostan Uçar

Bronz: Hazal Burun

2025 Ulusal Egemenlik Kupası, okçuluk sporuna olan ilgiyi artırmaya devam ederken, elde edilen başarılar gelecekteki uluslararası organizasyonlar için de umut vadediyor.