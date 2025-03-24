2025 Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da Gerçekleşti

2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programı dahilinde Antalya'da gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde beş gün boyunca devam etti.
Müsabakalar, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yapıldı. Bu yılki şampiyonada Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak zirveyi ele geçirdi.
Büyükler Kategorisinde Dereceye Girenler
Klasik Yay Erkek Takım
- Altın: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker
- Gümüş: Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
- Bronz: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
Klasik Yay Kadın Takım
- Altın: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Erva Medine Sazak
- Gümüş: Nisa Nur Göçen, Zeynep Ada Küçük, Azra Ünal
- Bronz: Emsal Zeynep Olgun, Zeynep Azra Sezgin, Beril Beray Soydemir
Klasik Yay Karışık Takım
- Altın: Fatma Maraşlı, Kutay Tek
- Gümüş: Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış
- Bronz: Rüya Selan, Mete Gazoz
Klasik Yay Erkek
- Altın: Harun Kırmızıtaş
- Gümüş: Berkay Akkoyun
- Bronz: Ulaş Berkim Tümer
Klasik Yay Kadın
- Altın: Canse Duru Tarakçı
- Gümüş: Elif Berra Gökkır
- Bronz: Elif Dural
Makaralı Yay Erkek Takım
- Altın: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin
- Gümüş: Gökay Altınbaş, Alp Kayra Arslan, Eren Kırca
- Bronz: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural, Ahmet Can Yolaç
Makaralı Yay Kadın Takım
- Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
- Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel
- Bronz: Zeynep Cebeci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz
Makaralı Yay Karışık Takım
- Altın: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin
- Gümüş: Burçin Kırpat, Eren Kırca
- Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney
Makaralı Yay Erkek
- Altın: Batuhan Akçaoğlu
- Gümüş: Eren Kırca
- Bronz: Yakup Yıldız
Makaralı Yay Kadın
- Altın: Begüm Yuva
- Gümüş: Yeşim Bostan Uçar
- Bronz: Hazal Burun
2025 Ulusal Egemenlik Kupası, okçuluk sporuna olan ilgiyi artırmaya devam ederken, elde edilen başarılar gelecekteki uluslararası organizasyonlar için de umut vadediyor.