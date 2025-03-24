2025 Yağlı Güreş Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş takvimini duyurdu. Sezon boyunca 7 önemli etkinlik gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:49
2025 Yağlı Güreş Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 Yağlı Güreş Takvimini Duyurdu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini kamuoyuna açıkladı. Bu yıl, geleneksel yağlı güreş tutkunları için heyecan dolu bir sezon daha başlıyor.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Programı

Takvime göre, üçüncüsü düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, toplam 7 etaptan oluşacak. 2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta gerçekleştirilecek.

2025 sezonu, 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile sona erecek. Bu yılın sürprizlerinden biri de, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak olması.

2025 Yılına Ait Diğer Etkinlikler

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu için belirlenen program ise şu şekildedir:

  • 16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri
  • 30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri
  • 13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri
  • 25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
  • 8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri
  • 22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
  • 7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Yağlı güreşseverler, bu etkinliklerde birbirinden güçlü pehlivanları izleme fırsatı bulacak. Sezon boyunca geçecek olan heyecan dolu mücadeleler, Türkiye'nin geleneksel spor kültürünü yaşatmaya devam edecek.

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