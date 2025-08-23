DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Sona Erdi

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da sona erdi. 35 ülkeden 150 sporcu yarıştı, törenle madalyalar verildi ve Cengiz Kalyoncu anıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:25
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Sona Erdi

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Sona Erdi

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlendi.

Katılım ve yarışlar

Şampiyonaya 35 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren sporculara madalyaları, etkinlik sonrası 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, törende sporculara teşekkür etti.

Cengiz Kalyoncu unutulmadı

Yarışların ikinci gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden sporcu Cengiz Kalyoncu törenle anıldı.

Törene katılan sporcular, üzerinde "Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Cengiz Kalyoncu Cup" yazılı siyah tişört giydi.

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da sona erdi. Türkiye Hava Sporları...

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da sona erdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyonaya, 35 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışların ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da sona erdi. Türkiye Hava Sporları...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş, Lausanne'da 1-0 Önde (İlk Yarı)
2
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor: Skriniar'dan Süper Lig'de İlk Gol
3
Osimhen, Kayseri'de 'Neslihan Teyze' ile buluştu
4
Dries Mertens Futbolu Bıraktı: 38 Yaşında Emeklilik Açıklaması
5
Trendyol 1. Lig: Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor
6
Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı