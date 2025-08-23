2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Sona Erdi
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Aksaray'da tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlendi.
Katılım ve yarışlar
Şampiyonaya 35 ülkeden 150 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları, etkinlik sonrası 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende takdim edildi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, törende sporculara teşekkür etti.
Cengiz Kalyoncu unutulmadı
Yarışların ikinci gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden sporcu Cengiz Kalyoncu törenle anıldı.
Törene katılan sporcular, üzerinde "Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Cengiz Kalyoncu Cup" yazılı siyah tişört giydi.
