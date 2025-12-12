DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.894,57 -0,73%
BITCOIN
3.938.320,77 -0,77%

Söğütspor Eşme Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Söğütspor, BAL 5. Grup 10. haftada pazar 14:00'te Eşme Belediyespor ile evinde oynayacağı maç için Söğüt İlçe Stadı'nda tek idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:38
Söğütspor Eşme Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Söğütspor Eşme Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Maç öncesi son çalışmalar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kapsamında Bilecik’i temsil eden Söğütspor, hafta sonu oynayacağı Eşme Belediyespor karşılaşması için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 10’uncu haftasında Söğütspor, pazar günü saat 14:00’da kendi evinde oynayacağı Eşme Belediyespor maçına tek idmanla hazırlanıyor. Günün çalışması Söğüt İlçe Stadı’nda gerçekleştirildi.

Teknik ekip ve oyuncuların hedefi net: 3 puan. Lider karşısında alınacak puan veya puanlarla takımın alt sıralardan yükseleceği belirtilirken, rakip Eşme Belediyespor’un formda olduğu gözlerden kaçmadı.

Öte yandan zorlu maç öncesi 13 takımlı ligde Söğütspor 9 puanla 11’inci sırada yer alırken, Eşme Belediyespor 16 puanla birinci sırada bulunuyor.

SÖĞÜTSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

SÖĞÜTSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

SÖĞÜTSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anthony Dennis: Göztepe'de Kariyerinin En Golcü Sezonunu Yaşıyor
2
Erzurum'da Basketbol Hakem Kursu Açıldı — 80 Kursiyer (9-11 Aralık 2025)
3
Kayseri'den Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na İki Sporcu: Kenan Babaoğlu ve Şehit Kemikkıran
4
Yeşilhisar'da Harun Akkaş Voleybol Turnuvası: İlçe Emniyet Şampiyon
5
Antalya'da Kız Çocukları Floor Curling ile Tanıştı
6
Malatya'da Spor Tesisleri Hizmet Kalitesi İçin Değerlendirme Toplantısı
7
TFF, Yeni Malatyaspor'u hükmen 3-0 mağlup saydı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda