Söğütspor Eşme Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor
Maç öncesi son çalışmalar
Bölgesel Amatör Lig (BAL) kapsamında Bilecik’i temsil eden Söğütspor, hafta sonu oynayacağı Eşme Belediyespor karşılaşması için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 10’uncu haftasında Söğütspor, pazar günü saat 14:00’da kendi evinde oynayacağı Eşme Belediyespor maçına tek idmanla hazırlanıyor. Günün çalışması Söğüt İlçe Stadı’nda gerçekleştirildi.
Teknik ekip ve oyuncuların hedefi net: 3 puan. Lider karşısında alınacak puan veya puanlarla takımın alt sıralardan yükseleceği belirtilirken, rakip Eşme Belediyespor’un formda olduğu gözlerden kaçmadı.
Öte yandan zorlu maç öncesi 13 takımlı ligde Söğütspor 9 puanla 11’inci sırada yer alırken, Eşme Belediyespor 16 puanla birinci sırada bulunuyor.
SÖĞÜTSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR