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2026 Dünya Kupası Elemeleri: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Güçlü Mesaj

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası elemeleri için Türkiye'nin şansını artırdığına inanıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:00
2026 Dünya Kupası Elemeleri: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Güçlü Mesaj

Hacıosmanoğlu'ndan Kura Çekimi Sonrası Açıklamalar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda yapılan kura çekiminin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin şanslı bir grup içinde yer aldığını vurguladı. Kura sonucunda UEFA Uluslar Ligi play-off'unda İspanya-Hollanda eşleşmesinin galibi ile beraber Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen A Milli Futbol Takımı’nın, Dünya Kupası’na katılacağına inandığını ifade etti.

Hollanda ile Hesaplaşma

Zürih’te düzenlenen kura çekiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "İki komşu ülke geldi. Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'ndan kalan bir hesabımız var. Mecbur İspanya’yı yenmesi için Hollanda’yı tutacağız" dedi.

Dengeli Bir Grup

“Bence dengeli bir grup oldu. İyi mücadele olacak, takımların güçlü olması da bizim lehimize. Biz kendi işimize bakacağız. Genç ve karakterli bir kadromuz var. Biz onlara elimizden gelen yardımı yapacağız, onlar da sahada gerekeni yapıp 22 senenin üzerinden Cenab-ı Allah nasip eder inşallah Amerika’ya gideriz" şeklinde konuştu.

Milli Takıma Güven

Milli takıma duyduğu güveni dile getiren Hacıosmanoğlu, "22 sene oldu ama ben inanıyorum, tarihin en iyi ve karakterli jenerasyonunun bunu başarıp Amerika’ya gideceğine sonsuz inancımız var. Biz de arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıp onlara daha iyi imkanlar sunup, Cenab-ı Allah’ın izniyle Amerika'da olacağız" ifadelerini kullandı.

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