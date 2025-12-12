Bursaspor 4-0 Ankara Demirspor — TFF 2. Lig'de Farklı Galibiyet
Bursaspor, TFF 2. Lig 15. hafta maçında sahasında ağırladığı Ankara Demirspor'u farklı skorla mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kaan Kara yönetti.
Maçın gelişimi
Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 8. dakikada Hakkı Türker'in golüyle öne geçti. Bursaspor, ilk yarının sonlarına doğru 41. dakikada kazanılan penaltıyı Muhammet Demir ile gole çevirerek soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 49. dakikada Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Maçın son bölümünde baskısını sürdüren Bursaspor, 85. dakikada yeniden Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle farkı dörde çıkardı ve mücadele 4-0 sona erdi.
Tribünlerin katkısı
Hafta içi oynanmasına rağmen 30 bin 340 Bursasporlu taraftar tribünleri doldurdu. Yeşil-beyazlılar, 90 dakika boyunca takımlarına yoğun destek vererek galibiyette önemli rol oynadı.
BURSASPOR ANKARA DEMİRSPOR’U 4-0 İLE GEÇTİ