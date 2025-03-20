2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, yarın başlayarak büyük bir heyecan yaratacak. Elemelerde, Avrupa kıtasından katılacak 16 takım belirlenecek.

Elemelerin ilk haftasında, yarın ve 22 Mart Cumartesi günlerinde toplam 12 maç gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, eleme sürecindeki ilk maçına 4 Eylül tarihinde Gürcistan deplasmanında çıkacak.

Elemeler ve Maç Programı

Elemelerin ilk haftasında yapılacak maçlar (TSİ) şu şekilde sıralanıyor:

Yarın:

G Grubu

22.45 Malta-Finlandiya

22.45 Polonya-Litvanya

22.45 Malta-Finlandiya 22.45 Polonya-Litvanya

H Grubu

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Romanya-Bosna Hersek

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino 22.45 Romanya-Bosna Hersek

K Grubu

22.45 Andorra-Letonya

22.45 İngiltere-Arnavutluk

22.45 Andorra-Letonya 22.45 İngiltere-Arnavutluk 22 Mart Cumartesi:

I Grubu

20.00 Moldova-Norveç

22.45 İsrail-Estonya

20.00 Moldova-Norveç 22.45 İsrail-Estonya

J Grubu

17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

22.45 Galler-Kazakistan

17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya 22.45 Galler-Kazakistan

L Grubu

20.00 Karadağ-Cebelitarık

22.45 Çekya-Faroe Adaları

A Finaller İçin Mücadele

Türkiye’nin de yer aldığı gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlıyor. Millilerimizin maç programı aşağıdaki gibidir:

4 Eylül: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

Gruplar ve Takvim

Elemelerde toplam 54 ülke mücadele verecek. Gruplar şu şekilde oluşmaktadır:

A Grubu: Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Hollanda-İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz-Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Hollanda-İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Son 4 bileti ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla gerçekleştirecek play-off maçları belirleyecek.

Önemli Tarihler

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika üçlüsünün ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Avrupa elemeleri maç takvimi ise şu şekildedir: