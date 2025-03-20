2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, yarın başlayarak büyük bir heyecan yaratacak. Elemelerde, Avrupa kıtasından katılacak 16 takım belirlenecek.
Elemelerin ilk haftasında, yarın ve 22 Mart Cumartesi günlerinde toplam 12 maç gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, eleme sürecindeki ilk maçına 4 Eylül tarihinde Gürcistan deplasmanında çıkacak.
Elemeler ve Maç Programı
Elemelerin ilk haftasında yapılacak maçlar (TSİ) şu şekilde sıralanıyor:
- Yarın:
- G Grubu
22.45 Malta-Finlandiya
22.45 Polonya-Litvanya
- H Grubu
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino
22.45 Romanya-Bosna Hersek
- K Grubu
22.45 Andorra-Letonya
22.45 İngiltere-Arnavutluk
- 22 Mart Cumartesi:
- I Grubu
20.00 Moldova-Norveç
22.45 İsrail-Estonya
- J Grubu
17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya
22.45 Galler-Kazakistan
- L Grubu
20.00 Karadağ-Cebelitarık
22.45 Çekya-Faroe Adaları
A Finaller İçin Mücadele
Türkiye’nin de yer aldığı gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlıyor. Millilerimizin maç programı aşağıdaki gibidir:
- 4 Eylül: Gürcistan-Türkiye
- 7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
- 11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye
- 14 Ekim: Türkiye-Gürcistan
- 15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan
- 18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye
Gruplar ve Takvim
Elemelerde toplam 54 ülke mücadele verecek. Gruplar şu şekilde oluşmaktadır:
- A Grubu: Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
- B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
- C Grubu: Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus
- D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
- E Grubu: Hollanda-İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan
- F Grubu: Portekiz-Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan
- G Grubu: Hollanda-İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
- H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino
- I Grubu: Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
- J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
- K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
- L Grubu: Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık
2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Son 4 bileti ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla gerçekleştirecek play-off maçları belirleyecek.
Önemli Tarihler
2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika üçlüsünün ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Avrupa elemeleri maç takvimi ise şu şekildedir:
- 1. maç haftası - 21-22 Mart
- 2. maç haftası - 24-25 Mart
- 3. maç haftası - 6-7 Haziran
- 4. maç haftası - 9-10 Haziran
- 5. maç haftası - 4-5-6 Eylül
- 6. maç haftası - 7-8-9 Eylül
- 7. maç haftası - 9-10-11 Ekim
- 8. maç haftası - 12-13-14 Ekim
- 9. maç haftası - 13-14-15 Kasım
- 10. maç haftası - 16-17-18 Kasım
- Play-off maçları - 26 ve 31 Mart 2026