2026 Okul Sporları Gençler Basketbol Şampiyonları: Düzce Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi

2026 Okul Sporları gençler basketbolu, 17 Kasım-1 Aralık 2025'te Bahçeşehir Spor Salonu'nda tamamlandı; Düzce Fen Lisesi (erkekler) ve Atatürk Anadolu Lisesi (kızlar) şampiyon.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:35
2026 Okul Sporları Gençler Basketbol Şampiyonları: Düzce Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi

2026 Okul Sporları Gençler Basketbolunda Şampiyonlar Belli Oldu

2026 okul sporları sezonu genç erkekler ve genç kızlar basketbol müsabakaları, nefes kesen final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Müsabakalar Bahçeşehir Spor Salonu'nda 17 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Genç Erkekler

Genç Erkekler Kategorisi'nde Düzce Fen Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Özel Kültür Anadolu Lisesi üçüncü ve Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar

Genç Kızlar Kategorisi'nde Atatürk Anadolu Lisesi şampiyonluğu göğüsledi; Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise ikinci sırayı aldı.

Ödül Töreni

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti.

DÜZCE’DE 2025-2026 OKUL SPORLARI SEZONU GENÇ ERKEKLER VE GENÇ KIZLAR BASKETBOL MÜSABAKALARI NEFES...

DÜZCE’DE 2025-2026 OKUL SPORLARI SEZONU GENÇ ERKEKLER VE GENÇ KIZLAR BASKETBOL MÜSABAKALARI NEFES KESEN FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ.

DÜZCE’DE 2025-2026 OKUL SPORLARI SEZONU GENÇ ERKEKLER VE GENÇ KIZLAR BASKETBOL MÜSABAKALARI NEFES...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Süper Amatör: Taşkıranlar Kapaklı 59–Tekirdağ Karadenizspor Maçı 5 Kırmızı Kartla Ertelendi
2
Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Yenerek Beraberlik Serisini Bitirdi
3
2026 Okul Sporları Gençler Basketbol Şampiyonları: Düzce Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi
4
Sadettin Saran’ın İlk Galatasaray Derbisi: Fenerbahçe–Galatasaray 1 Aralık
5
17 Kırmızı Kartlı Maçta Karar: Murgul Belediyespor Sahaya Çıkmama Kararı
6
Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı
7
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın Arasında Tartışma

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?