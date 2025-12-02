2026 Okul Sporları Gençler Basketbol Şampiyonları: Düzce Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi

2026 Okul Sporları Gençler Basketbolunda Şampiyonlar Belli Oldu

2026 okul sporları sezonu genç erkekler ve genç kızlar basketbol müsabakaları, nefes kesen final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Müsabakalar Bahçeşehir Spor Salonu'nda 17 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Genç Erkekler

Genç Erkekler Kategorisi'nde Düzce Fen Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Özel Kültür Anadolu Lisesi üçüncü ve Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar

Genç Kızlar Kategorisi'nde Atatürk Anadolu Lisesi şampiyonluğu göğüsledi; Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise ikinci sırayı aldı.

Ödül Töreni

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti.

DÜZCE’DE 2025-2026 OKUL SPORLARI SEZONU GENÇ ERKEKLER VE GENÇ KIZLAR BASKETBOL MÜSABAKALARI NEFES KESEN FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ.