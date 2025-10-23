23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

23 Ekim 2025: Avrupa gecesi başlıyor — "Bugün hangi maçlar var?"
Futbolseverler için 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu grup maçları oynanacak. "Bugün hangi maçlar var?" ve "23 Ekim maç programı" aramaları gündemin üst sıralarında. Bu gece sahada Fenerbahçe ve Samsunspor da yer alıyor.
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa gecesi
Gözlerimiz bu akşam Avrupa'da mücadele eden iki temsilcimizde olacak. Her iki maç da ülke puanı açısından önem taşıyor. Karşılaşmaların ikisi de Türkiye'den şifresiz yayınlanacak: TRT 1.
Fenerbahçe'nin rakibi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, saat 19:45'te Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Kadıköy)'de Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı ağırlayacak. Galibiyet, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor.
Samsunspor'un rakibi: UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, saat 22:00'de Ukrayna'nın köklü ekibi Dynamo Kyiv ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılarak turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor.
23 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı
Avrupa'nın 2 numaralı kupasında bu akşam birçok önemli karşılaşma oynanıyor. Maçların büyük çoğunluğu tabii Spor platformundan yayınlanacak.
19:45 Seansı Maçları:
Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1
Sporting Braga - Kızılyıldız | tabii Spor
FCSB - Bologna | tabii Spor
Genk - Real Betis | tabii Spor
Lyon - Basel | tabii Spor
Ahead Eagles - Aston Villa | tabii Spor
Salzburg - Ferencvaros | tabii Spor
Brann - Rangers | tabii Spor
22:00 Seansı Maçları:
Nottingham Forest - Porto | tabii Spor
Young Boys - Ludogorets Razgrad
Lille - PAOK | tabii Spor
Celta Vigo - Nice | tabii Spor
Freiburg - Utrecht | tabii Spor
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | tabii Spor
Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor
Celtic - Sturm Graz
Malmö FF - Dinamo Zagreb
23 Ekim UEFA Konferans Ligi maç programı
Konferans Ligi'nde de temsilcimiz Samsunspor başta olmak üzere birçok maç oynanacak.
19:45 Seansı Maçları:
Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor
Breidablik - KuPS Kuopio
Hacken - Rayo Vallecano
Drita - Omonia Nicosia
Rapid Wien - Fiorentina
Rijeka - Sparta Prag
RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
KF Shkendija - Shelbourne
AEK Atina - Aberdeen
22:00 Seansı Maçları:
Samsunspor - Dynamo Kiev | TRT 1
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
Shamrock Rovers - Celje
Universitatea Craiova - Noah
Lincoln Red Imps - Lech Poznan
Hamrun Spartans - Lausanne Sports
Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Crystal Palace - AEK Larnaca
Mainz 05 - Zrinjski Mostar
Bu programla birlikte 23 Ekim akşamı Avrupa kupalarında heyecan dorukta olacak. Maç saati ve yayın bilgilerini takip ederek favori karşılaşmanızı kaçırmayın.