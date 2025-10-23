23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

23 Ekim 2025: Avrupa gecesi başlıyor — "Bugün hangi maçlar var?"

Futbolseverler için 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu grup maçları oynanacak. "Bugün hangi maçlar var?" ve "23 Ekim maç programı" aramaları gündemin üst sıralarında. Bu gece sahada Fenerbahçe ve Samsunspor da yer alıyor.

Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa gecesi

Gözlerimiz bu akşam Avrupa'da mücadele eden iki temsilcimizde olacak. Her iki maç da ülke puanı açısından önem taşıyor. Karşılaşmaların ikisi de Türkiye'den şifresiz yayınlanacak: TRT 1.

Fenerbahçe'nin rakibi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, saat 19:45'te Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Kadıköy)'de Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı ağırlayacak. Galibiyet, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor.

Samsunspor'un rakibi: UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, saat 22:00'de Ukrayna'nın köklü ekibi Dynamo Kyiv ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılarak turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor.

23 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında bu akşam birçok önemli karşılaşma oynanıyor. Maçların büyük çoğunluğu tabii Spor platformundan yayınlanacak.

19:45 Seansı Maçları:

Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1

Sporting Braga - Kızılyıldız | tabii Spor

FCSB - Bologna | tabii Spor

Genk - Real Betis | tabii Spor

Lyon - Basel | tabii Spor

Ahead Eagles - Aston Villa | tabii Spor

Salzburg - Ferencvaros | tabii Spor

Brann - Rangers | tabii Spor

22:00 Seansı Maçları:

Nottingham Forest - Porto | tabii Spor

Young Boys - Ludogorets Razgrad

Lille - PAOK | tabii Spor

Celta Vigo - Nice | tabii Spor

Freiburg - Utrecht | tabii Spor

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | tabii Spor

Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor

Celtic - Sturm Graz

Malmö FF - Dinamo Zagreb

23 Ekim UEFA Konferans Ligi maç programı

Konferans Ligi'nde de temsilcimiz Samsunspor başta olmak üzere birçok maç oynanacak.

19:45 Seansı Maçları:

Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor

Breidablik - KuPS Kuopio

Hacken - Rayo Vallecano

Drita - Omonia Nicosia

Rapid Wien - Fiorentina

Rijeka - Sparta Prag

RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

KF Shkendija - Shelbourne

AEK Atina - Aberdeen

22:00 Seansı Maçları:

Samsunspor - Dynamo Kiev | TRT 1

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

Shamrock Rovers - Celje

Universitatea Craiova - Noah

Lincoln Red Imps - Lech Poznan

Hamrun Spartans - Lausanne Sports

Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

Crystal Palace - AEK Larnaca

Mainz 05 - Zrinjski Mostar

Bu programla birlikte 23 Ekim akşamı Avrupa kupalarında heyecan dorukta olacak. Maç saati ve yayın bilgilerini takip ederek favori karşılaşmanızı kaçırmayın.