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23 Nisan Yelken Yarışları Antalya'da Start Aldı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:48
23 Nisan Yelken Yarışları Antalya'da Start Aldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları başladı. Yarışlar, Konyaaltı sahilinde gerçekleştirildi ve sporcu çocuklar, belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Türkiye Yelken Federasyonu Milli Hakemi Tuncay Tanrıverdi, bu önemli etkinliğin Antalya Yelken Kulübü organizasyonu ile düzenlendiğini belirtti. Haftanın başından itibaren yapılan hazırlıkların ardından, bugün ve yarın toplamda 6 yarış planlandığını ifade etti. Tanrıverdi, "Optimist sınıfı ve biraz daha büyük yelkene sahip ILCA sınıfında yarışmalara katılan sporcularımız, her gün üçer yarış yapacaklar." dedi.

Tanrıverdi, yelken sporunun çocukların öz güven gelişimi üzerinde önemli katkıda bulunduğunu vurgulayarak, bu spor sayesinde çocukların karşılaştıkları zorluklara karşı doğru karar verme becerisi kazandıklarını dile getirdi.

Yelken sporuna olan ilgisini ailesinin desteğiyle geliştiren Egemen Özkaya, çocuğunun küçük yaşlardan itibaren yelkenle tanıştığını belirtti. Özkaya: “Yelken, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlıyor ve doğayla iç içe olmanın verdiği farklı bir bakış açısı kazandırıyor.” dedi.

9 yaşındaki yelken sporcusu Korel Özkaya, yelkenle kendini özgür hissettiğini ve yarışlarda eğlenmek için mücadele ettiğini ifade ederek bu deneyimin kendisine keyif verdiğini söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi. Konyaaltı sahilinde düzenlenen yarışlarda, sporcu çocuklar belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi. Konyaaltı sahilinde düzenlenen yarışlarda, sporcu çocuklar belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

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