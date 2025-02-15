Hatayspor, Alanyaspor'u Mersin'de Ağırlıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u Mersin Stadı'nda konuk edecek. Maç saati 13.30.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:43
Hatayspor, Alanyaspor'u Mersin'de Ağırlıyor

Hatayspor, Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyo Süper Lig'in 24. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek. Mücadele, Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Maç Detayları ve Lig Durumu

Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Hatayspor, ligde şu ana kadar oynadığı 22 maçta toplayabildiği 10 puan ile 18. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekip, rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde ise 42 gol görmüş durumda.

Galibiyet Hedefi

Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, 0-0 berabere tamamlanmıştı.

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