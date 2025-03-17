23 Yaş Altı Milli Atletizm Takımı, Avrupa Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalya kazandı. Bu önemli başarı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen açıklamayla duyuruldu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, milli atletler 23 yaş altında toplam 3 bin 788 puan toplayarak genel sıralamada 3. sıraya yerleşti ve bronz madalya ile ödüllendirildi.

Avrupa Atmalar Kupası'nda, milli atlet Pınar Akyol gülle atma branşında altın madalya kazanırken, Rabiye Çiçek ise cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin atletizm alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.