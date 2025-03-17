23 Yaş Altı Milli Atletizm Takımı, Avrupa Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

23 yaş altı milli atletizm takımı, Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:30
23 Yaş Altı Milli Atletizm Takımı, Avrupa Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalya kazandı. Bu önemli başarı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen açıklamayla duyuruldu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, milli atletler 23 yaş altında toplam 3 bin 788 puan toplayarak genel sıralamada 3. sıraya yerleşti ve bronz madalya ile ödüllendirildi.

Avrupa Atmalar Kupası'nda, milli atlet Pınar Akyol gülle atma branşında altın madalya kazanırken, Rabiye Çiçek ise cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin atletizm alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz...

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz...

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hokey Açık Alan Süper Lig Müsabakaları Gaziantep ve Antalya'da Başlıyor
2
17 Yaş Altı Milli Takımı, İsviçre'deki İlk Çalışmasını Gerçekleştirdi
3
Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus Maçları için Hazırlıklara Başladı
4
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Normal Sezon Sona Erdi: Play-off Süreci Başlıyor
5
Ortahisar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Görele'yi Yenerek Play-Off'a Yükseldi
6
Anadolu Efes, Mersinspor'u 102-83 Yenerek 16. Galibiyetini Aldı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam