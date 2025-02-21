Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türk Reasürans İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Binicilik Federasyonu, Türk Reasürans ile 2025-2028 yıllarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:02
Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türk Reasürans İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türk Reasürans İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Binicilik Federasyonu, Türk Reasürans Anonim Şirketi ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, binicilik sporunda gelişimi desteklemek ve özellikle para at terbiyesi branşında etkin bir eğitim ve yarışma programı oluşturmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamada, iş birliğinin 2025-2028 yıllarını kapsadığı ve Türkiye'nin uluslararası alanda binicilik sporundaki rekabet gücünü artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Başkan Tuncer'den Açıklamalar

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, gerçekleştirilecek iş birliğiyle ülkede binicilik sporunun daha fazla tanıtılacağını belirterek, "Paralimpik sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanması ve uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için güçlü bir destek ağı kuruyoruz. Bu sayede Türkiye'nin uluslararası arenada binicilik sporundaki rekabet gücünü artırmasını ve gelecekteki başarıların önünün açılmasını bekliyoruz." dedi.

Başkan Tuncer ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve organizasyonların hem sporcuların gelişimine katkı sağlayacağını hem de Türkiye'nin binicilik alanındaki vizyonunu pekiştireceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü...

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer (sağda), protokole imza attı.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü...

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer (sağda), protokole imza attı.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Umutla Çıkıyor
2
Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u Farklı Geçti!
3
Altekma, Halkbank'ı 3-2 Yenerek Büyük Bir Galibiyet Aldı
4
Kayserispor'dan Huzurevi Ziyareti: Sevgi Dolu Anlar
5
Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı
6
Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na İddialı Bir Katılım Gösteriyor
7
Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır: Taktiksel Antrenman Tamamlandı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!