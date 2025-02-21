Türkiye Binicilik Federasyonu ve Türk Reasürans İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Binicilik Federasyonu, Türk Reasürans Anonim Şirketi ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, binicilik sporunda gelişimi desteklemek ve özellikle para at terbiyesi branşında etkin bir eğitim ve yarışma programı oluşturmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamada, iş birliğinin 2025-2028 yıllarını kapsadığı ve Türkiye'nin uluslararası alanda binicilik sporundaki rekabet gücünü artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Başkan Tuncer'den Açıklamalar

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, gerçekleştirilecek iş birliğiyle ülkede binicilik sporunun daha fazla tanıtılacağını belirterek, "Paralimpik sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanması ve uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için güçlü bir destek ağı kuruyoruz. Bu sayede Türkiye'nin uluslararası arenada binicilik sporundaki rekabet gücünü artırmasını ve gelecekteki başarıların önünün açılmasını bekliyoruz." dedi.

Başkan Tuncer ayrıca, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve organizasyonların hem sporcuların gelişimine katkı sağlayacağını hem de Türkiye'nin binicilik alanındaki vizyonunu pekiştireceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer (sağda), protokole imza attı.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Türk Reasürans Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer (sağda), protokole imza attı.