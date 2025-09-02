24. Bosphorus Cup'ta Kupa Teslimi Büyükada'da

Yelken sporunun en prestijli organizasyonlarından Bosphorus Cup'ın kupa teslim töreni bu yıl ilk kez Büyükada'da gerçekleştirildi. Etkinlik, 17-20 Eylül tarihlerinde 24. kez düzenlenecek yarışın habercisi oldu.

Tören ve devir teslim

Törene Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon ile Princes' Palace Resort kurucusu Dr. Bahri Akdağ ev sahipliği yaptı. Geçen yılın kazanan teknesi ARKAS ekibinin kaptanı Berkcan Cankaya, bir yıldır sahip olduğu gümüş kupayı Bosphorus Cup'a teslim etti.

Organizasyon ve katılımcılar

Bosphorus Cup bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde; Çift Geyik Karaca, Bilyoner, TAG, Chery Türkiye, Princes' Palace Resort, Yuka Yat, Feriye, İBB, TGA ve Setur Marinas partnerliğiyle İstanbul'da düzenlenecek. Yarışta 1000 yelkenci ve 60 tekne mücadele edecek.

Açıklamalar

Orhan Gorbon: "Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul'da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul'un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık ve 25. yıla hazırız."

Dr. Bahri Akdağ: "İstanbul'un denizcilik anlamında en köklü organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ta bu yıl Princes' Palace Resort olarak başlangıç parkuruna ismimizi vermek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Büyükada'nın köklü bir sakini olarak, bu özel yarışın burada başlaması hem adaya hem de denizcilik geleneğine ayrı bir anlam katıyor. Tüm katılımcıları Büyükada'mızda ağırlayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız."

Yarış takvimi

18 Eylül Perşembe 1. gün: Caddebostan Yarışı

19 Eylül Cuma 2. gün: Princes' Palace Resort Yarışı

20 Eylül Cumartesi 3. gün: Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni