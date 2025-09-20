24. Bosphorus Cup'ta Şampiyon: Rossko Racer JPK 1180

24. Bosphorus Cup'ta Timofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer JPK 1180 IRC genel klasman birincisi oldu; 55 tekne, yaklaşık 650 yelkenci yarıştı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:08
Yelkende bu yıl 24. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta Timofey Zhbankov'un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180, IRC genel klasman birincisi oldu.

Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen Boğaz'daki yelken yarışı milyonlarca kişi tarafından izlenirken, kazanan ekip kupasını Ortaköy'de denizde teslim aldı.

Organizasyona bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkenci katıldı. Hiç motor kullanmayan, rüzgar gücüyle ilerleyen son teknoloji tekneler 4 saat boyunca kıyasıya yarıştı.

Sınıf Birincileri

IRC 0: Bulgaristan'dan Aboat Time Swan 42 - Petar Dimitrov

IRC 1: Rusya'dan Rossko Racer JPK 1180 - Timofey Zhbankov

IRC 2: TAG Cheese A35 - Arda Baykal

IRC 3: CHERY Alize MAT 10 - Derin Öner

Gezi tekneleri: Moda Yelken - Güray Zümbül

Organizatörün Değerlendirmesi

Orhan Gorbon, ödül töreninde, "Bosphorus Cup yalnızca bir yelken yarışı değil, İstanbul'un uluslararası marka değerine katkı sağlayan güçlü bir spor ve kültür ekosistemi. Biz de 24 yıldır bu şehrin dünyadaki tanınırlığına çok katkı verdik. Bu konudaki çalışmalarımız sürecek ve bu etkinliği çok da geliştireceğiz. Bosphorus Cup, gerek rüzgarları, gerekse akıntıları, gerekse de seyirci potansiyeli ile dünyanın en heyecan verici spor etkinliği olmaya aday." ifadelerini kullandı.

