Manchester United, 200 Çalışanını Daha İşten Çıkarıyor

Manchester United, 200 Çalışanını Daha İşten Çıkaracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali zorlukları devam ediyor. Kulübün, 200 çalışanını işten çıkarma kararı aldığı bildirildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Manchester United, petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe tarafından satın alınan yüzde 25’lik hisse ile birlikte, son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesi sebebiyle bu adımı atıyor.

Haberde, Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanı işten çıkardığı hatırlatıldı. Bu süreçte kulübün mali durumunun nasıl daha da kötüleştiği sorgulanırken, herkes bu gelişmelerin kulübün geleceği üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.