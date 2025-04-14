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ZVVZ USK Prag Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu Olmayı Başardı

ZVVZ USK Prag, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i yenerek kupayı kazandı ve tarihindeki ikinci zaferini elde etti.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:04
ZVVZ USK Prag Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu Olmayı Başardı

ZVVZ USK Prag, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni Kazandı

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, finalde Çimsa ÇBK Mersin'i 66-53 mağlup ederek, şampiyonluk unvanını elde etti.

Kupa Töreni Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

Principe Felipe Spor Salonu'nda gerçekleşen final karşılaşmasının ardından, kupa töreni yapıldı. ZVVZ USK Prag oyuncuları, şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın elinden alarak büyük bir sevinçle taraftarlarıyla bu anı kutladılar. İkinci sırayı alan Mersin temsilcisi ise ikincilik madalyalarını aldı.

Brionna Jones, Turnuvanın MVP'si Seçildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) unvanı, ZVVZ USK Prag takımından Brionna Jones'a verildi. Turnuvanın All-Star 5'i ise şu şekilde belirlendi: Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Valeriane Ayayi (ZVVZ USK Prag), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag), Natasha Howard (Çimsa ÇBK Mersin) ve Brionna Jones (ZVVZ USK Prag).

Başantrenör Natalia Hejkova Emekli Oldu

Maçın ardından, tecrübeli başantrenör Natalia Hejkova'nın emekli olduğu bilgisi verildi. Kariyerinde 5 Avrupa Ligi kupası bulunan Hejkova, Zaragoza'da 6. şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer, Çekya ekibinin 2015'ten bu yana kazandığı ikinci şampiyonluk olarak tarihe geçti.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çimsa...

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çimsa ÇBK Mersin'i finalde 66-53 yenerek şampiyon olan Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, kupasını aldı. Takım oyuncuları sevinç yaşadı.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çimsa...

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çimsa ÇBK Mersin'i finalde 66-53 yenerek şampiyon olan Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, kupasını aldı. Takım oyuncuları sevinç yaşadı.

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