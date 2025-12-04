24Erzincanspor'da Mali Kriz Derinleşti: Futbolcular Alacakları İçin Dava Açtı

24Erzincanspor'da mali kriz derinleşiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor, sezon başından bu yana devam eden mali sıkıntıların ardından yeni bir boyuta ulaştı. Kulüpte bazı futbolcular, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu.

Kısa vadeli ödemeler yapılmadı

Edinilen bilgilere göre oyunculara vaat edilen peşinatların ödenmemesi ve ayrıca son iki maçın galibiyet primlerinin içeride kalması, krizini tetikleyen en önemli etkenler oldu. Bu gelişmeler, takım içinde huzursuzluğun artmasına neden oldu.

Hukuki süreç ve saha performansı

Kulübe karşı bir kısmı resmi şekilde dava açtığı öğrenilen futbolcuların başvuruları, iç dengeleri zedeledi. Ekonomik sıkıntıların takımın performansına da olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Yönetim çözüm arayışında

Yönetim kaynakları, yaşanan mali sorunlara yönelik çözüm arayışlarının sürdüğünü bildiriyor. Ancak kulüpteki belirsizlik devam ederken, önümüzdeki dönemde hem sportif hem de mali sonuçlar yakından takip edilecek.

