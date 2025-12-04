24Erzincanspor'da Mali Kriz Derinleşti: Futbolcular Alacakları İçin Dava Açtı

TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor’da peşinat ve prim ödemeleri yapılmayınca birçok futbolcu kulübe dava açtı; kriz performansı etkiliyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:14
24Erzincanspor'da Mali Kriz Derinleşti: Futbolcular Alacakları İçin Dava Açtı

24Erzincanspor'da mali kriz derinleşiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor, sezon başından bu yana devam eden mali sıkıntıların ardından yeni bir boyuta ulaştı. Kulüpte bazı futbolcular, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu.

Kısa vadeli ödemeler yapılmadı

Edinilen bilgilere göre oyunculara vaat edilen peşinatların ödenmemesi ve ayrıca son iki maçın galibiyet primlerinin içeride kalması, krizini tetikleyen en önemli etkenler oldu. Bu gelişmeler, takım içinde huzursuzluğun artmasına neden oldu.

Hukuki süreç ve saha performansı

Kulübe karşı bir kısmı resmi şekilde dava açtığı öğrenilen futbolcuların başvuruları, iç dengeleri zedeledi. Ekonomik sıkıntıların takımın performansına da olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Yönetim çözüm arayışında

Yönetim kaynakları, yaşanan mali sorunlara yönelik çözüm arayışlarının sürdüğünü bildiriyor. Ancak kulüpteki belirsizlik devam ederken, önümüzdeki dönemde hem sportif hem de mali sonuçlar yakından takip edilecek.

24ERZİNCANSPOR’DA MALİ KRİZ BÜYÜYOR: FUTBOLCULAR ALACAKLARI İÇİN DAVA AÇTI

24ERZİNCANSPOR’DA MALİ KRİZ BÜYÜYOR: FUTBOLCULAR ALACAKLARI İÇİN DAVA AÇTI

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 15. Hafta: Galatasaray-Samsunspor ile Başlıyor
2
Galatasaray - Samsunspor: 65. Randevu RAMS Park’ta
3
ODÜ'lü İlkim Zehra Yılmaz Deaflympics'te Dünya İkincisi
4
Anadolu Üniversitesi'nde 'Engelsiz' Voleybol Maçı — 3 Aralık Farkındalığı
5
Oltu'da Tek Yürek: 25 Mart Spor'a Belediye ve Esnaftan BAL Desteği
6
Aydın Büyükşehir U19, Karşıyaka'yı 2-0 Geçti | TFF U-19 Gelişim Ligi
7
Cihan Aydın, Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Hakemi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün