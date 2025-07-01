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26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı

Köyceğiz, 26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 18 üniversite takımı yarışacak.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 23:12
26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde açılış töreni ile start aldı. Bu yıl, Köyceğiz Belediyesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliği ve Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleriyle düzenlenen etkinlik büyük ilgi görüyor.

Açılış etkinliğinde, Köyceğiz kordonunda gerçekleştirilen tören geçişinin ardından, Bıldırcınspor ile Dumlupınar Üniversitesi takımları arasında bir gösteri maçı yapıldı. Şampiyonanın heyecanı, Delta plajında oluşturulan iki sahada 18 üniversitenin mücadele edeceği karşılaşmalarla devam edecek.

Final maçı ve ödül töreninin 5 Temmuz'da yapılması planlanan şampiyonada, ayrıca Açık Alan Plaj Hentbolu turnuvası da düzenleniyor. Bu turnuvada, Köyceğiz Gençlik, Köyceğiz Aslanları, Gazililer ve Bıldırcınspor gibi takımlar yer alıyor.

Etkinliğe, Üniversite Sporları Genel Koordinatörü Taner Bozkuş, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler gibi isimler de katılarak destek verdiler. Ayrıca, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, sporcular, protokol ve çok sayıda vatandaş etkinliğe ilgi gösterdi.

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde...

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı. Köyceğiz kordonunda tören geçişiyle başlayan açılış etkinliğinde Bıldırcınspor ile Dumlupınar Üniversitesi takımları gösteri maçı yaptı.

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde...

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı. Köyceğiz kordonunda tören geçişiyle başlayan açılış etkinliğinde Bıldırcınspor ile Dumlupınar Üniversitesi takımları gösteri maçı yaptı.

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