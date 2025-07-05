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26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Uludağ Üniversitesi kadınlarda, Dumlupınar Üniversitesi ise erkeklerde şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:21
26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Köyceğiz'de gerçekleştirilen 26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, 1 Temmuz'da başlayarak sona erdi. Bu organizasyon, Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliği ile düzenlendi ve Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleriyle hayata geçirildi.

Şampiyonada 18 takım, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler, şampiyonayı tamamlamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'de en uzun süreli plaj hentbolu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gayet güzel, çok da keyifli maçların olduğu bir ortamdaydık. Emeği geçen bütün arkadaşlara, tertip komitesine ve federasyona teşekkür ediyorum."

Şampiyonlar Belli Oldu

Kadınlar kategorisinde Uludağ Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci ve Erciyes Üniversitesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Dumlupınar Üniversitesi birinciliği, Özyeğin Üniversitesi ikinciliği, Marmara Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

Açık alanda ise Köyceğiz Gençlik birinci, Bıldırcınspor ikinci ve Köyceğiz Aslanları üçüncü olarak dereceye girdi.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve yetkililer tarafından verildi.

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi. Köyceğiz...

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi. Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle 1 Temmuz'da başlayan şampiyonada 18 takım dereceye girebilmek için mücadele etti.

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi. Köyceğiz...

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi. Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle 1 Temmuz'da başlayan şampiyonada 18 takım dereceye girebilmek için mücadele etti.

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