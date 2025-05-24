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27. Batı Anadolu Rallisi Ayvalık’ta Start Aldı

27. Batı Anadolu Rallisi, Ayvalık'ta klasik otomobillerle başladı. Katılımcılar Midilli Adası'na geçecekler.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:42
27. Batı Anadolu Rallisi Ayvalık’ta Start Aldı

27. Batı Anadolu Rallisi Ayvalık’ta Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, 27. Batı Anadolu Rallisine ev sahipliği yapıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen bu heyecan dolu etkinlik, Haliç Park Otel'den start aldı.

Bu yılki rallide 65 klasik otomobil yarışıyor. Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Ayvalık'ta belirlenen parkurlarda ralli etaplarının gerçekleştirileceğini ve ardından kendilerine tahsis edilen özel feribotla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerek özel rotalarda ralliyi tamamlayacaklarını duyurdu.

15 yaşındaki Doruk Sivridağ, babası Sencer Sivridağ’a yardımcı pilot olarak katılıyor ve “Klasik otomobillerle yarışmayı gerçekten çok seviyorum. 18 yaşıma girince, tek başıma da yarışmak isterim.” dedi. Ralliye katılan diğer bir yarışçı Aydın Mutluyazar ise 1958 model aracıyla Ayvalık’ın zeytin ağaçları arasında seyahat etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yarışta yardımcı pilot olarak görev alan Ebru Gül, Ayvalık gibi doğasıyla ünlü bir yerde yarışmanın mutluluğunu dile getirirken; Bursa'dan katılan İpek Üstükarcı, klasik otomobil rallilerinin son derece keyifli olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

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