3 büyükler PFDK'ya sevk edildi: İşte nedeni

Üç büyük takımı PFDK'ya sevk ettiler! Sevk sebebi açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ BÜYÜK TAKIM SEVK EDİLDİ

TFF PFDK'ya sevk edilen takımları tek tek açıkladı. Samsunspor ve Çaykur Rizespor saha olayları, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Konyaspor 6 oyuncusunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği için, Fenerbahçe talimatlara aykırı hareket ettiği için ve Selahattin Baki'nin karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabında paylaştığı beyanlarında ve 26 Şubat tarihinde resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı yalan beyanları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.





Kasımpaşa Kulüp idarecisi Serkan Reçber sportmenliğe aykırı hakaret ettiği sebebiyle, Kasımpaşa Kulüp masörü Rahman Karaağaç hakaret etmesi sebebiyle, Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in kural dışı hareket etmesi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sportmenliğe aykırı hareket ettiği sebebiyle, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda sportmenliğe aykırı hareket etmesi sebebiyle PFDK^ya sevk edildi.