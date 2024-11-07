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Akkuş Belediyespor'da Antrenör Değişikliği

Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Furkan Gür ile yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:46
Akkuş Belediyespor'da Antrenör Değişikliği

Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda Önemli Değişiklik

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Furkan Gür ile yollarını ayırma kararı aldı.

Açıklama ve Teşekkür Mesajı

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kulübümüz tarafından takım antrenörü Furkan Gür ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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