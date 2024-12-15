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Beşiktaş'ta Rashica Adana Demirspor Maçına Hazırlanamıyor

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:54
Beşiktaş'ta Rashica Adana Demirspor Maçına Hazırlanamıyor

Rashica, Adana Demirspor Maçının Kadrosundan Çıkarıldı

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle Trendyo Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynanacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Rashica, bugün yapılan antrenmanda sağ alt baldır arkasında ağrı hissetti ve bu nedenle çalışmaya devam edemedi. Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Kulüp, Rashica'nın tedavisine derhal başlandığını açıkladı.

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