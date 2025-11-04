3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa'da başladı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "3. Kamu Spor Oyunları" Ege Grup Müsabakaları resmen başladı.

Turnuvada voleybol ve ayak tenisi branşlarında, Ege Bölgesi’nden 8 ilden kamu kurumlarında görev yapan personel mücadele ediyor.

Müsabakalar 3-7 Kasım tarihleri arasında; Atatürk Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve 8 Eylül Futbol Sahası olmak üzere üç farklı salonda devam edecek.

Amaç ve slogan

"Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları Projesi ile kamuda görev yapan personelin spora teşvik edilmesi, kurumlar arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve çalışanların bedenen ile ruhen sağlıklı olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün açıklaması

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kamu çalışanlarının spora yönlendirilmesinin önemine değinerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen Kamu Spor Oyunları, kurum çalışanlarımızın iş stresinden uzaklaşmalarına, takım ruhunu geliştirmelerine ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine büyük katkı sağlıyor. Kamu personelimizin spora katılımı bizi son derece memnun ediyor. Bu organizasyonun Manisa’da gerçekleşmesinden gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza centilmence mücadele edecekleri bir turnuva diliyorum." dedi.

Müsabakalar, 7 Kasım’da yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN EV SAHİPLİĞİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "3. KAMU SPOR OYUNLARI" EGE GRUP MÜSABAKALARINDA 8 İLDEN KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL YARIŞACAK.