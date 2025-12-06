Eyüpspor 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 15. Hafta (Canlı)

Eyüpspor 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlıyor.

Maç Durumu

Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti. Maç halen devam ediyor ve her iki ekip de gole ulaşmak için ataklarını sürdürüyor.

Tribünlerde ve saha içinde gerilim yükselirken, ilerleyen dakikalarda kritik pozisyonlar bekleniyor.

