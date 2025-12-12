DOLAR
Özcan Bizati: Gençlerbirliği 3 puana talip olacak

Bizati, Kasımpaşa maçı sonrası Gençlerbirliği'nin 3 puanı hedeflediğini ve takım olma sürecinde olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:02
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonrası değerlendirme

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk yarısı farklı ikinci yarısı farklı oyun oynadık. İlk yarıda üstünlük bizdeydi. Skor üretsek ikinci yarı farklı oynayabilirdik. İkinci yarı üstünlüğü Kasımpaşa’ya verdik. Eski alışkanlıklarımız devam ediyor, bunlar üzerinde fazla çalışamadık. Oyuncularımız karakterli, iyi mücadele ettiler. Eksiklerimizin farkındayız, ofansif olarak üretmek zorundayız. Bu takım birçok transfer yaptı, takım olmayı kabul edip oynamamamız gerekir. Takım olma yoluna doğru girmek üzereyiz. Biz ortada olan her puana talibiz. Yeni bir teknik ekibiz. Ortada 3 puan varsa her puana talibiz. Ama bu ligde önce kaybetmemeyi de öğrenmek gerekiyor. Gençlerbirliği 3 puana her zaman talip olacak. Kazanırız, kaybederiz ama mücadele olarak herkesi yeneriz"

