3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi

3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları sona erdi. 3-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Ege Bölgesi’nden 8 ilden kamu kurumlarında görev yapan personel kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu ve 8 Eylül Futbol Sahasında oynandı ve voleybol ile ayak tenisi branşlarında heyecan doruktaydı.

Kadınlar Voleybol: Manisa şampiyon

Kadınlar voleybol kategorisinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, oynadığı tüm maçları kazanarak grup birincisi oldu ve Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Finalde İzmir Şehir Hastanesi ile karşılaşan Manisa ekibi setleri 3-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kadınlar voleybolda ikinciliği İzmir Şehir Hastanesi, üçüncülüğü ise İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aldı.

Erkekler Voleybol ve Ayak Tenisi: Muğla ve Uşak öne çıktı

Erkekler voleybol finalinde Muğla Fethiye Kaymakamlığı, İzmir Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü 3-0 mağlup ederek grup birincisi oldu ve Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırdı. Bu kategoride ikinciliği İzmir Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncülüğü Denizli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü elde etti.

Erkekler ayak tenisi finalinde ise Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü 3-1 yenerek grup şampiyonu oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Ayak tenisinde ikinciliği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üçüncülüğü Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aldı.

Ödül töreni ve proje hedefleri

İlk dörde giren takımlara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, İzmir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Serkan İskender, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Spor Şube Müdürü Ali Belindir ve Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık takdim etti.

"Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları Projesi ile kamuda görev yapan personelin spora teşvik edilmesi, kurumlar arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve çalışanların bedensel ile ruhsal sağlığının desteklenmesi hedefleniyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Kamu çalışanlarının spor çatısı altında bir araya gelmesi, hem dayanışmayı hem de sağlıklı yaşam bilincini güçlendiriyor. Böylesi güzel bir atmosferi oluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı projenin parçası olan herkesi gönülden kutluyorum. Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan takımlarımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

