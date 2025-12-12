Trabzonspor'da Savic Takımla Döndü: Beşiktaş Maçı Öncesi Durumu Maç Günü Netleşecek

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, sezonun önemli randevusu öncesi çalışmalarına devam etti.

Savic takımla antrenmanda yer aldı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Çalışma, saha içi ritim ve pas organizasyonlarını içeren 5’e 2 uygulamaları ile sürdü ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic, tedavi sürecini tamamlayarak bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Oyuncunun Beşiktaş maçı öncesi yapılacak antrenmanlarda kendini deneyeceği; durumunun ise maç günü netlik kazanacağı bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

