DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.873,85 -0,37%
BITCOIN
3.867.739,52 1,03%

Trabzonspor'da Savic Takımla Döndü: Beşiktaş Maçı Öncesi Durumu Maç Günü Netleşecek

Savic tedavisinin ardından takımla çalıştı. Fatih Tekke yönetimindeki antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdü; karar maç günü açıklanacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:01
Trabzonspor'da Savic Takımla Döndü: Beşiktaş Maçı Öncesi Durumu Maç Günü Netleşecek

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, sezonun önemli randevusu öncesi çalışmalarına devam etti.

Savic takımla antrenmanda yer aldı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Çalışma, saha içi ritim ve pas organizasyonlarını içeren 5’e 2 uygulamaları ile sürdü ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic, tedavi sürecini tamamlayarak bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Oyuncunun Beşiktaş maçı öncesi yapılacak antrenmanlarda kendini deneyeceği; durumunun ise maç günü netlik kazanacağı bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA BEŞİKTAŞ’I AĞIRLAYACAK OLAN TRABZONSPOR, HAZIRLIKLARINI...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA BEŞİKTAŞ’I AĞIRLAYACAK OLAN TRABZONSPOR, HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. BORDO-MAVİLİLERDE, TEDAVİ SÜRECİNİ TAMAMLAYAN SAVİC’NDE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA KATILDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA BEŞİKTAŞ’I AĞIRLAYACAK OLAN TRABZONSPOR, HAZIRLIKLARINI...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menemen FK 2-1 Aliağa FK | TFF 2. Lig Kırmızı Grup
2
Galatasaray Antalya'da EUFA Şampiyonlar Ligi Müziğiyle Karşılandı
3
Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'
4
Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilme nedeni belli oldu
5
Mazıdağı Fosfatspor'tan Hakemlere Sert Tepki: TFF'ye Çağrı
6
Trabzonspor'da Savic Takımla Döndü: Beşiktaş Maçı Öncesi Durumu Maç Günü Netleşecek
7
Elazığspor 4-2 İnegölspor | TFF 2. Lig Beyaz Grup

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?