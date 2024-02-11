35 yaşındaki Mustafa Pektemek'in yeni takımı duyuruldu

Başarılı futbolcu Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile olan ilişkisini sonlandırdı. Trendyol 1. Lig'de lider durumda olan Eyüpspor, deneyimli golcü için teşekkür mesajı yayınladı. Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Mustafa Pektemek. Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.





Mustafa Pektemek, bu sezon eflatun-sarılılarla toplam 19 maça çıkarak 2 gol kaydetti; 17 maçı ligde, 2 maçı Türkiye Kupası'nda olmak üzere. Futbolcu, yeni durağını TFF 2. Lig ekibi Esenler Erokspor olarak belirledi.

Esenler Erokspor, tecrübeli forveti kadrosuna katarak güçlenmeyi hedefliyor. Pektemek'in transferiyle ilgili detaylar, futbol camiasında heyecan yaratırken, Esenler Erokspor'un lig performansı ve gelecekteki hedefleri merak konusu oldu. Mustafa Pektemek'in yeni takımındaki performansıyla ilgili futbolseverler, heyecanla gelişmeleri takip etmeye başladı.