37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Ulaç ve İnal Zirvede

İstanbul'da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda Su İnal kazandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:39
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da yapıldı. Yarış, Kanlıca İskelesinden başlayıp Kuruçeşme'de sona erdi.

Toplam 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarış Sonuçları

Erkekler genel klasmanında Doğukan Ulaç, 56 dakika 49 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İkinci Gökhan Yiğitoğlu (56 dakika 50 saniye), üçüncü ise Mehmet Çağlar (58 dakika 18 saniye) olarak yer aldı.

Kadınlar genel klasmanında Su İnal, 58 dakika 54 saniyelik zamanıyla ilk sıraya çıktı. İkinci Eylül Nisa Ayçetin (1 saat 1 dakika 13 saniye), üçüncü ise Hilal Zeyneb Saraç (1 saat 2 dakika 21 saniye) oldu.

Katılımcılar ve Yetkililer

Organizasyonu İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve TMOK Başkanı Ahmet Gülüm yerinde takip etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da yarışta yer aldı.

Tarihçe ve Ödüller

Yarış, TMOK tarafından ilk kez 23 Temmuz 1989'da, Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteğiyle ve 68 yüzücünün katılımıyla gerçekleştirilmişti. Yarışı tamamlayan sporculara 2010'dan beri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikası veriliyor.

Etkinlik, 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçildi ve 2019'da "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinciliği elde etti.

