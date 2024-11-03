46. İstanbul Maratonu'nda Kurumsal Koşu Heyecanı

46. İstanbul Maratonu'nda Kurumsal Koşu Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunu üstlendiği 46. İstanbul Maratonu kapsamında kurumsal koşu yapıldı.

Katılım Yoğun Oldu

Altunizade'den başlayan yarış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek devam etti. Kurumsal koşuya; çok sayıda şirket, dernek ve vakıf katıldı. Spor İstanbul, kurumsal katılım için başlangıçta 15 bin kişilik kontenjan ayırmışken, yoğun talep üzerine bu sayıyı 3 bin artırarak toplamda 18 binin üzerinde katılımcı ile yarış gerçekleşti.

Farklı Startlarla Yarış Başladı

Kurumsal yarışın yüksek katılımı nedeniyle üç farklı start ile organizasyon düzenlendi. Anadolu Ajansı Spor Kulübü'nün sporcusu ve aynı zamanda AA çalışanı olan Hasan Hüseyin Kul, bu etkinlikte elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, yarışı üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, yarışı üçüncü sırada bitirmeyi başardı.