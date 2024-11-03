46. İstanbul Maratonu'nda Renkli Halk Koşusu Gerçekleşti

46. İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteklediği, Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. İstanbul Maratonu, halk koşusuyla renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Koşu Renkli Görüntülerle Dolu

Altunizade'den başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek başarıyla tamamlanan maraton, katılımcıların Türk bayraklarını gururla taşımalarıyla zenginleşti. Pek çok kişi, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında hatıra fotoğrafları çekerek keyifli anlar yaşadı.

Filistin'e Destek Mesajı

Birçok katılımcı, koşu sırasında Filistin'e destek vermek amacıyla pankartlar taşıdı. Esra Oğuz, "Huzur ve barış istiyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Bu sesi duyurmak için buradayız," ifadelerini kullandı.

Görme Engellilerden Sosyal Mesaj

Koşuya katılan Eğitimde Görme Engelliler Derneği temsilcileri, toplumda engellilere yönelik farkındalığı artırmak için mesaj paylaştılar. Dernek üyeleri, "Müzikle ilgileniyoruz ve herkesi sosyalleşmeye davet ediyoruz. Bu etkinlikte yer almak bizi mutlu ediyor," dediler.

Murat Aksu: "Geleceğimiz İçin Çalışıyoruz"

Maratonun başlangıç noktasında yer alan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, organizasyonun öneminden bahsetti. Aksu, "Kız öğrencilerimize destek sağlamayı hedefliyoruz. Paralimpik sporcularımız Paris'te 28 madalya kazandı. Şimdi hedefimiz 2028 ve sonrası," dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Filistin'e de destek verdi.