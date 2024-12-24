50 Yaşında Lisans Alıp Kaptan Oldu: Siirt'te Mahmut Güzel'in Futbol Tutkusu

Siirtli Esnaf 50 Yaşında Lisans Alarak Kaptan Oldu

Siirt'te esnaflık yapan Mahmut Güzel, 50 yaşında lisans çıkartarak forma giydiği takımın kaptanı oldu. Mahmut Güzel, kentteki halı saha maçlarında gösterdiği başarıyla 'Mahmutspor' ismiyle tanınan bir figür haline geldi.

Futbol Tutkusu ve Yeni Bir Sayfa

Beyaz eşya satıcılığı yapan Güzel, futbola olan tutkusunu iş hayatıyla birleştirerek, fırsat buldukça arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyor. Siirt Amatör Ligi'nde mücadele eden Hosyanspor'un kulüp başkanı Murat Kol'un daveti üzerine lisans almak için başvuruda bulundu. Güzel, gündüz iş yerinde çalıştığı için antrenmanlara akşam saatlerinde katılıyor.

“Futbol Hayatımda Yeni Bir Sayfa Açtım”

Mahmut Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl boyunca halı sahalarda futbol oynamanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Geçmişte düzenledikleri halı saha turnuvaları sayesinde birçok kişiye futbol sevgisini aşılamış olduklarını belirten Güzel, lisans aldıktan sonra futbol kariyerinin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

Saygının Futboldaki Önemi