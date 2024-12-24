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50 Yaşında Lisans Alıp Kaptan Oldu: Siirt'te Mahmut Güzel'in Futbol Tutkusu

Siirtli esnaf Mahmut Güzel, 50 yaşında futbol lisansı aldı ve kaptanlık yapmaya başladı. Futbola olan tutkusuyla takımı tanınır hale getirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:22
50 Yaşında Lisans Alıp Kaptan Oldu: Siirt'te Mahmut Güzel'in Futbol Tutkusu

Siirtli Esnaf 50 Yaşında Lisans Alarak Kaptan Oldu

Siirt'te esnaflık yapan Mahmut Güzel, 50 yaşında lisans çıkartarak forma giydiği takımın kaptanı oldu. Mahmut Güzel, kentteki halı saha maçlarında gösterdiği başarıyla 'Mahmutspor' ismiyle tanınan bir figür haline geldi.

Futbol Tutkusu ve Yeni Bir Sayfa

Beyaz eşya satıcılığı yapan Güzel, futbola olan tutkusunu iş hayatıyla birleştirerek, fırsat buldukça arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyor. Siirt Amatör Ligi'nde mücadele eden Hosyanspor'un kulüp başkanı Murat Kol'un daveti üzerine lisans almak için başvuruda bulundu. Güzel, gündüz iş yerinde çalıştığı için antrenmanlara akşam saatlerinde katılıyor.

“Futbol Hayatımda Yeni Bir Sayfa Açtım”

Mahmut Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl boyunca halı sahalarda futbol oynamanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Geçmişte düzenledikleri halı saha turnuvaları sayesinde birçok kişiye futbol sevgisini aşılamış olduklarını belirten Güzel, lisans aldıktan sonra futbol kariyerinin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

Saygının Futboldaki Önemi

Takım kaptanı olarak, futbolun başlıca prensibinin saygı olduğunu açıklayan Güzel, takım içerisindeki iletişim ve fair play anlayışının kazanç için önem taşıdığını belirtti. “Artık kimse bana, 'Lisansın yok' diyemez”

Murat Kol: “Mahmut Kentte Çok Sevilen Bir Esnaf”

Hosyanspor Kulüp Başkanı Murat Kol, Mahmut Güzel'in takıma katılmasıyla birlikte geri dönüşümün başladığını ve takımın tanınırlığının arttığını vurguladı. “Mahmut sayesinde takımımızı kimse tanımıyordu fakat onun katılımıyla birlikte destekçi sayımız ciddi şekilde arttı.” sözleriyle bu durumu özetledi.

Taraftarların Yükselen İlgi Dalgası

Takım taraftarlarından Irfan Deneri, Mahmut sayesinde Hosyansporu tanıdığını ve maçları takip etmeye başladığını belirterek, “Mahmut ağabeyin takıma katılmasıyla tribünler dolmaya başladı. Saygı ve sevgi dolu bir takıma destek vermek büyük bir mutluluk.” dedi.

Siirt'te esnaflık yapan ve halı sahadaki performansıyla kentte "Mahmutspor" olarak tanınan Mahmut...

Siirt'te esnaflık yapan ve halı sahadaki performansıyla kentte "Mahmutspor" olarak tanınan Mahmut Güzel, 50 yaşında lisans çıkartarak, forma giydiği takıma kaptan oldu.

Siirt'te esnaflık yapan ve halı sahadaki performansıyla kentte "Mahmutspor" olarak tanınan Mahmut...

Siirt'te esnaflık yapan ve halı sahadaki performansıyla kentte "Mahmutspor" olarak tanınan Mahmut Güzel, 50 yaşında lisans çıkartarak, forma giydiği takıma kaptan oldu.

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