6. 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, Adana'da Tamamlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana Temsilciliği tarafından düzenlenen 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, bu yıl 6. kez spor tutkunlarını bir araya getirdi. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu prestijli organizasyona Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Suriye, Rusya ve Bosna Hersek'ten toplam 2 bin 500 sporcu katıldı.

Üç Gün Boyunca Süren Heyecan

Üç gün süren etkinlikte, minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde birçok sporcu kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular, farklı yaş ve kilolarında madalya ile ödüllendirildi.

Bu organizasyon, karate tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunarken, sporcuların uluslararası platformdaki başarısını da pekiştirdi.