Yeni Malatyaspor Sahaya Çıkmıyor: Bahis Soruşturması ve Sakatlıklar Sezonu Kapattı

Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle Adanaspor maçına çıkmadı; yönetim sezonun kalanında da sahaya çıkmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:49
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması kapsamında oyuncularına verilen cezalar ve sakatlıklar nedeniyle Adanaspor maçını oynayamadı. Kulübün 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, sezonun kalan bölümünde sahaya çıkamayacaklarını açıkladı.

Cezalar ve kadro sıkıntısı

Ertelenen Adanaspor maçı sonrası konuşan Aksoğan, takımın kadro sorununa dikkat çekti. Aksoğan şunları söyledi: "Dar bir kadro kurduk ve takımımız yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. Cemil hocanın katılmasıyla birlikte takımımız iyi bir ivme yakalamış rakiplerle kafa kafaya oynamaya başlamıştık. Ancak her şey düzene girdi dediğimiz anda bahis olayı patlak verdi. Bu soruşturmada yedi genç oyuncumuz ceza aldı. Uzun ve kısa süreli cezalar var. Büyük ihtimalle pazartesi günü amatör ligde mücadele eden oyuncularla ilgili cezalar da açıklanacak. Orada da 3-4 oyuncumuz bulunuyor."

Sakatlıklar ve maç iptali

Aksoğan, kadronun neredeyse dağıldığını ve sakat oyuncularla birlikte maç yapabilecek sayıda oyuncu kalmadığını vurguladı: "4 sakatımız var. Adana’ya gitsek elimizde 9-10 oyuncu kalacaktı. Onlardan biri de yedek kalecimiz. Bu şartlarda maça çıkmamak daha uygundu. Yönetim kurulu olarak bundan sonraki maçlara da cezalar nedeniyle çıkamayacağız. Federasyon gerekli kararı verecektir."

Gelecek planı: 3. Lig hedefi

Aksoğan, altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini ve iyi durumda olan genç oyuncuları sezon hazırlığı için kiralık vereceklerini belirtti. "Takımımızın tamamı amatör statüde. Amatör sporcular için de cezalar açıklanacak. Bildiğimiz 3 oyuncu var ama söylemeyenler de olabilir. Duruma göre sayı artabilir. Maça çıkacak kadromuz kalmadı. Bugüne kadar tüm deplasmanlara takımımızı götürdük. Altyapımız, antrenmanlarımız devam edecek. İyi oyuncularımızı kiralayacağız. İkinci yarının sonunda takviyeler yaparak 3. Lig’den çıkmayı hedefliyoruz. Cemil hoca ve sportif direktör Sinan Alkış’ın gözetiminde takımımız yeniden hazırlanacak."

