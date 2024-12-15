6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Rekor Yağmuru

6. Uluslararası Mersin Maratonu Heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, nefes kesen anlara sahne oldu. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen maratonda kadın ve erkekler 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışlarına katıldı.

Record Kıran Performans

Maraton, Kenyalı Bethwell Kipkemboi’nin muazzam performansıyla damga vurdu. 2 saat 8 dakika 13 saniyelik derecesiyle Türkiye maratonlar rekorunu kırarak birinci oldu. Kenyalı Boaz Kipkemei, 2 saat 8 dakika 24 saniye ile ikinci, Türk sporcu İlham Tanui Özbilen ise 2 saat 8 dakika 36 saniyelik süre ile üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar Kategorisinde Ugandalı Şampiyon

Kadınlar kategorisinde ise Ugandalı Juliet Chekwel, 2 saat 29 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kenyalı Deborah Sang, 2 saat 30 dakika 29 saniyeyle ikinci, Truphena Chepchirchir ise 2 saat 31 dakika 6 saniyeyle üçüncü olarak yarıştılar.

10 Kilometre Koşulu Sonuçlar

10 kilometrelik parkurda, erkeklerde Ersin Tekal, 29 dakika 54 saniyelik derecesiyle birinci, Mert Selek 30 dakika 34 saniye ile ikinci, Halil Sade 30 dakika 50 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Dilek Öztürk, 33 dakika 37 saniyeyle birinciliği elde etti. Rus Elena Tolstykh, 35 dakika 48 saniyeyle ikinci, Fatma Arık ise 36 dakika 47 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Yarışın Uluslararası Katılımı

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçtiğimiz yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya gibi 30 ülkeden toplam 2 bin 172 sporcu katıldı. "Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganı altında gerçekleştirilen bu organizasyon, sporcular arasında büyük bir heyecan yarattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.